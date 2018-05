Fostul premier Roman, la PIICJ. Ce a anuntat Parchetul

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei in perioada 1989-1991, Petre Roman, a ajuns, joi dimineata, la Parchetul General, unde a fost chemat in legatura cu dosarul Revolutiei. Petre Roman a fost notificat despre extinderea urmaririi penale, la fel cum s-a intamplat in cazul fostului presedintel Ion Iliescu si a…

- La intrarea in sediul Parchetului General, Petre Roman nu a dorit sa faca nicio declaratie. Pe 2 aprilie, procurorul general, Augustin Lazar, a cerut presedintelui Romaniei incuviintarea urmaririi penale in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, membru si presedinte…

- Fostul presedinte a ajuns marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte. Prezenta lui Ion Iliescu a avut legatura cu dosarul Revolutiei. Ion Iliescu a parasit sediul Parchetului General dupa mai putin de o ora si fara sa scoata o vorba in fata presei, desi i-au fost adresate mai multe intrebari.…

- Odata ce a fost chemat de un procuror, parlamentarul USR care l-a reclamat pe profesorul Mihai Lucan la DIICOT a venit in prima parte a acestei zile la Parchetul General. Prezenta lui Emanuel Ungureanu la Parchetul de pe langa Inalta Curte are legatura cu plangerea penala pe care chirurgul Mihai Lucan…

- Se stie ca pana sa ajunga sa participe la sedinta conducerii Partidului Social Democrat, Dancila si Dragnea au discutat in biroul acestuia din urma, de la Camera. Dupa aceasta intrevedere, Viorica Dancila a negat categoric zvonul aparut in ultimele ore, cum ca s-ar gandi sa paraseasca sefia Guvernului.…

- Fostul sef al statului poate fi urmarit penal, in dosarul privind evenimentele din decembrie 1989. In prima parte a zilei de vineri s-a aflat ca seful statului a dat unda verde cererii prin care procurorul general solicita aviz pentru urmarirea penala a fostului presedinte Iliescu, dar si a fostului…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala. Administratia Prezidentiala a confirmat…

- Procurorul general a inaintat catre Cotroceni o cerere adresata primului om in stat, “Dosarul Revolutiei”, cauza instrumentata de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe laga Inalta Curte. Se cere, practic, un aviz de la presedintele Iohannis, fiind vorba despre o cerere “de urmarire…