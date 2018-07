Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare in legatura cu trei acuzatii de coruptie formulate impotriva sa dupa dezvaluirile din 2016 cunoscute sub numele Panama Papers, informeaza Reuters, dpa si AFP, preia Agerpres.Sharif - aflat la Londra pentru…

- Fost premier in Pakistan, Nawaz Sharif, a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare in legatura cu trei acuzatii de coruptie formulate impotriva sa dupa dezvaluirile din 2016 cunoscute sub numele Panama Papers.

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare in legatura cu trei acuzatii de coruptie formulate impotriva sa dupa dezvaluirile din 2016 cunoscute sub numele Panama Papers, informeaza Reuters, dpa si AFP. Sharif - aflat la Londra pentru a fi alaturi de sotia…

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Genu Armeanu, in varsta de 45 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 15 minute, scrie observator.tv. Acesta va petrece cel putin 28 de ani in spatele gratiilor, fara dreptul de eliberare conditionata. Citeste si Caz socant intr-o localitate din Suceava. Un barbat si-a ucis sotia,…

- Fostul premier Nikola Gruevski, care s-a aflat la conducerea Macedoniei in perioada 2006-2016, a fost condamnat miercuri la doi ani de inchisoare pentru abuz de putere, potrivit AFP. Lider al dreptei nationaliste macedonene, cel care a condus destinele Macedoniei a fost gasit vinovat de judecatori unui…

- O instanța din Skopie l-a condamnat pe fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski, fostul lider al partidului VMRO-DPMNE de opoziție, la doi ani de inchisoare pe 23 mai intr-un caz legat de cumpararea ilegala a unui Mercedes de lux in valoare de aproximativ 600.000 de euro. Aceasta este…

- Un australian care i-a dat un cap in gura fostului premier Tony Abbott a fost condamnat la cel putin doua luni de inchisoare, a anuntat luni presa locala, citata de agentia dpa. In septembrie anul trecut, DJ-ul Astro Labe l-a urmarit pe Abbott circa 250 de metri pe faleza din Hobart, capitala statului…