Accident în zi de vineri, 13. A intrat direct în stâlpi!

Două autoturisme, un Opel cu numere de Timișoara și o Dacie, au fost implicate într-o coliziune, în zona... The post Accident în zi de vineri, 13. A intrat direct în stâlpi! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]