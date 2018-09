Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat miercuri seara pe Facebook ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte al Organizatiei judetene PSD Braila. Deputatul PSD de Braila a explicat ca a luat aceasta decizie dupa ce actualul presedinte, Ion Rotaru, l-a anuntat ca nu mai doreste…

- Conducerea organizatiei PSD Braila se declara solidara cu fostul premier Mihai Tudose, care a propus saptamana trecuta dezbaterea in interiorul formatiunii a solicitarii facute de Ecaterina Andronescu: retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, explicand ca altfel PSD va pierde guvernarea…

- Conducerea PSD Braila susține poziția fostului premier Mihai Tudose, care spunea necesara o discuție la nivelul partidului privind problemele ridicate de Ecaterina Andronescu in scrisoarea transmisa membrilor PSD, potrivit declarațiilor obținute de jurnalistii de la "Obiectiv - Vocea Brailei". Unul…

- Unul dintre candidații la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Secției de Contencios Administrativ a ICCJ este judecatorul Corina Corbu, achitata recent in dosarul in care a fost judecata și Gabriela Barsan. In cursa s-a fi inscris și o alta judecatoare din cadrul secției, Eugenia…

- Propunerea lui Gabriel Vlase la șefia SIE a tulburat apele in PSD. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat de ințeles ca nu este foarte incantat de propunere, iar in spațiul politic se știe ca Vlase nu face parte dintre oamenii loiali lui Liviu Dragnea.In Parlament este cunoscut faptul ca Mihai…