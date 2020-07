Stiri pe aceeasi tema

- Ex-premierul malaezian Najib Razak a fost condamnat marti la 12 ani de inchisoare pentru coruptie, la doi ani dupa caderea guvernului sau in urma rasunatorului scandal 1MDB, informeaza EFE si dpa, potrivit Agerpres.Najib a fost condamnat la 12 ani pentru abuz de putere, la cate 10 ani pentru…

- Omul de afaceri constantean Sorin Strutinsky, condamnat luni de Curtea de Apel Constanta la 10 ani si opt luni de inchisoare pentru infractiuni de coruptie, a fost dat in urmarire nationala, politistii facand demersuri pentru emiterea pe numele acestuia a unui mandat european de arestare. "Politistii…

- Fostul premier francez Francois Fillon a fost condamnat, luni, la cinci ani de inchisoare, dintre care doi cu executare, pentru deturnare de fonduri publice intr-un scandal care i-a distrus sansele de a candida la presedintia tarii in 2017 si a deschis calea catre Palatul Elysee

- Fostul premier francez Francois Fillon si sotia sa, Penelope, au fost gasiti vinovati - de deturnare de fonduri publice - luni, la Paris, in dosarul angajarilor fictive care a pus capat campaniei prezidentiale a candidatului dreptei in 2017, relateaza AFP.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat luni pe deputatul liberal, Mihai Voicu, in dosarul de coruptie instrumentat de DNA . El fusese condamnat anul trecut la 3 ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar instrumentat de DNA, potrivit motivarii Curtii. Voicu fusese trimis in judecata in 2017,…

- Tribunalul Brașov la condamnat joi pe fostul șef al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, la șapte ani de inchisoare, intr-un dosar in care a fost judecat pentru fapte de corupție. In același dosar a fost condamnat și fostul administrator public al județului, Radu Ispas, la doi ani cu executare.…