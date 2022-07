Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP.

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…

- Italia a declarat luni stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters.

- Un tanar a fost la un pas sa iși piarda viața in urma exploziei unei butelii. Tanarul se afla acum internat la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iași. “Pacientul A.R. 26 ani din Osoi a fost victima unei explozii la o butelie. Acesta este intubat oro-traheal și ventilat mecanic, cu arsuri pe 50% din suprafața…

- Un tanar de 17 ani din comuna bistriteana Rodna a fost preluat, duminica dimineata, de un elicopter SMURD, dupa ce s-a impuscat cu o arma de vanatoare, potrivit datelor comunicate de catre managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Annabella Muzsi. La fata locului s-a deplasat un echipaj…

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate in urma unei batai care a avut loc sambata noapte in județul Galați, a informat Agerpres . Aproximativ 40 de persoane s-au luat la bataie in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din satul…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost atacata deb20 de caini maidanezi, in aceasta dimineața pe Podul Roșu de pe Lacul Morii. Victima s-a ales cu rani multiple și a ajuns la Spitalul Floreasca intr-o stare destul de grava, dar din fericire, medicii au reușit sa ii salveze viața.

- Șeful Comisiei de vaccinare din Elveția, Christoph Berger, spune ca a fost victima unei scurte rapiri luna trecuta. Incidentul s-a soldat cu un schimb de focuri intre rapitor și poliție, in care atacatorul a fost ucis, relateaza Reuters.