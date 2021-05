Fostul premier italian Silvio Berlusconi, grav bolnav, potrivit procurorului Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi este grav bolnav, iar procesul sau pentru coruperea unor martori ar trebui sa fie suspendat temporar, a declarat miercuri un procuror din Milano, potrivit Reuters.



Berlusconi, in varsta de 84 de ani, a fost spitalizat si externat anul acesta dupa ce a contractat COVID-19 in septembrie trecut, iar in ultimele zile s-au inmultit speculatiile potrivit carora starea sa de sanatate s-ar fi deteriorat.



"Suntem ferm convinsi ca Berlusconi este grav bolnav si sufera de o afectiune serioasa. Asta arata certificatele medicale si rezultatele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

