Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a luat nota miercuri de declaratiile premierului israelian Benjamin Netanyahu conform carora Israelul nu are nicio intentie sa reconstruiasca asezarile distruse din Cisiordania dupa un vot in Knesset, aspru criticat la Washington si in alte capitale, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu exclude posibilitatea transferului sistemului antiracheta Iron Dome catre Ucraina, anunța RBC-Ucraina cu referire la interviul sau cu CNN. Un jurnalist de la o publicație americana l-a intrebat pe Netanyahu intr-un interviu daca Israelul ar putea ajuta Ucraina,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca este gata sa joace un rol de mediere in negocierile dintre Ucraina și Rusia, daca ambele țari și Statele Unite i-ar propune din nou acest lucru, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul sau cu CNN. Șeful guvernului israelian a menționat ca,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca ”analizeaza problema” referindu-se la un ajutor militar pentru Ucraina, raspunzand astfel intrebarii jurnalistului CNN care a adus in discuție sistemul de aparare aeriana israelian Domul de Fier. Israelul s-a temut de Rusia și a fost reținut…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis un raspuns „puternic, rapid si precis” dat „terorismului”, dupa ce au avut loc doua atacuri palestiniene in Ierusalimul de Est. Unul dintre atacuri a avut loc chiar langa o sinagoga.

- Premierul israelian promite sa se concentreze pe combaterea islamismului și a influenței Iranului. Noul guvern al Israelului va revizui politica externa a țarii și iși va apara in mod independent interesele, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, vorbind la o conferința la Ierusalim,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a declarat, joi, ca este interesat sa colaboreze cu noul prim-ministru israelian, Benjamin Netanyahu, dar a subliniat ca Washingtonul sustine solutia de pace prin coexistenta a doua state, israelian si palestinian.

- Benjamin Netanyahu a depus joi dupa-amiaza juramantul ca prim-ministru al Israelului dupa ce guvernul sau, cel mai de dreapta din istoria tarii, a fost votat de Parlament, relateaza AFP, Reuters si DPA. Fostul ministru Amir Ohana, ales presedinte al Knessetului. Dupa formarea guvernului Netanyahu, ambsadoarea…