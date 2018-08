Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, distins in anul 2001 cu Premiul Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 85 de ani, informeaza Press Association, dpa, AFP si Reuters. V.S.Naipaul, ale carui opere au abordat adesea temele colonialismului si exilului, a decedat in…

- Joel Robuchon, considerat "maestrul bucatar al secolului", proprietar de restaurante recompensate cu trei stele Michelin si mentorul lui Gordon Ramsay, a murit luni, din cauza unui cancer, la varsta de 73 de ani, la Geneva, potrivit Reuters.

- Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei, Melody Bledsoe, in varsta de 70 de ani si cei doi copii, Emily, in varsta de patru ani si James Roberts, in varsta de cinci ani, au murit in incendiu. Ei…

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Joe Jackson, patriarhul familiei Jackson, tatal cantaretului Michael Jackson, supranumit "regele muzicii pop", a murit la varsta de 89 de ani, au anuntat miercuri mai multe companii din presa americana, citate de AFP si Reuters. TMZ si Entertainment Tonight, doua site-uri specializate…

- Scriitorul american Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer, a murit la varsta de 85 de ani, informeaza miercuri Reuters si AFP, citand media americane. Philip Roth a fost, printre altele, autor al unor carti ca "Portnoy's Complaint" si "American Pastoral". AGERPRES/(AS - editor:…