- Liderul juntei din Myanmar a sosit sambata in capitala indoneziana Jakarta, in prima sa deplasare in strainatate, pentru a lua parte la o reuniune de criza a ASEAN (Asociatia statelor de Asia de sud-est) consacrata situatiei din tara sa, informeaza AFP si Reuters. Generalul Min Aung Hlaing…

- ​În jur de 82 de demonstranți prodemocrație au fost uciși joi seara și vineri în orașul Bago din apropierea capitalei comerciale Yangon, relateaza Reuters citând presa locala și Asociația pentru Asistența acordata Prizonierilor. Soldații care au preluat puterea dupa lovitura…

- Manifestantii prodemocratie au iesit din nou in strada luni in Myanmar, in ciuda represiunii sangeroase din weekend, condamnata cu fermitate de comunitatea internationala si soldata cu peste o suta de morti, intre care mai multi copii, sambata, in cea mai violenta zi de la lovitura de stat, relateaza…

- Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut circa 90 de morti sambata, cea mai sangeroasa zi de la lovitura de stat din 1 februarie in cursul careia junta militara a defilat cu autovehicule blindate si soldati intr-o impresionanta demonstratie de forta, noteaza AFP, potrivit…

- „Suntem ferm alaturi de populatia curajoasa din Myanmar si incurajam toate tarile sa se exprime cu o singura voce in sprijinul vointei acesteia”, a scris Blinken pe Twitter, dupa ce politia din Myanmar a deschis focul asupra protestatarilor, fiind ucise cel putin 18 persoane, in cele mai grave violente…

- Trei oameni au murit în Dawei și un altul în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, dupa ce junta militara a dispus deschiderea focului la manifestațiile pro-democrație care au loc zilnic de mai multe saptamâni, dupa lovitura de stat din 1 februarie. Este cea mai agresiva manevra a…

- Zeci de mii de manifestanți contra loviturii militare ce a avut loc pe 1 februarie în Myanmar au ieșit duminica în orașe din toata țara, fara a fi intimidați de cel mai sângeros episod al protestelor – uciderea, sâmbata, a doua persoane dupa ce forțele de securitate au…

- Raportorul special al ONU pentru Myanmar, Tom Andrews, a emis marti un avertisment, declarandu-se ingrozit de riscul escaladarii violentei la trei saptamani dupa lovitura de stat militara, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Rusia deschide 'Cutia Pandorei': Laboratorul rusesc Vector…