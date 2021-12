Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ungariei in Republica Moldova a fost protagonistul unui incident auto in centrul Capitalei.Sandor Szabo a fost acuzat de politie ca a refuzat sa respecte indicațiile in trafic și ca l-a lovit cu mașina pe polițistul care ii spunea sa elibereze strada pe care o

- Potrivit inspectorilor de integritate, Mihai Bahnareanu, fost primar al comunei vasluiene Tatarani, a transformat doua posturi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului in functii publice pentru a-si putea angaja sotia in functia de referent superior.

- Nigerianul care lucreaza in orasul irlandez Limerik este cercetat de conducerea spitalului, dupa ce a fost acuzat in repetate randuri ca performanta sa este una slaba, fiind suspiciuni privind modul in a ajuns sa aiba dreptul de a profesa, relateaza publicatia The Independent. Directorul spitalului…

- „Este foarte posibil ca Nicolae Ciuca sa fie premier, l-a mai creditat președintele Klaus Iohannis, dar PNL s-a opus. Soția lui Ciuca a fost contabil, nu cadru militar. Instituțiile militare din Romania sunt pline de cumetrii.Pacatele lui Nicolae Ciuca sunt altele. El este adeptul unor achizițiii, cu…

- Procurorii il gasesc vinovat pe Codrin Nicoara de faptul ca și-a lasat soția in dificultate, fara sa o ajute, iar apelul la 112 a fost facut abia dupa multe ore.Mezzosoprana a cazut pe scari dupa ce a baut impreuna cu soțul ei, iar barbatul susține ca nu-și mai amintește exact ce s-a intamplat.Maria…

- Poliția din statul Carolina de Sud a anunțat ca Alex Murdaugh, un avocat cunoscut pe plan local, a angajat un asasin ca sa-l ucida, scopul fiind ca fiul sau sa incaseze o asigurarea de viața in valoare de 10 milioane de dolari, informeaza BBC.

- Un celebru fotbalist a fost acuzat de fosta sotia ca o batea, musca si scuipa.In urma celor dezvaluite a urmat un amplu proces in care verdictul a fost dat acum. Pentru a vedea personajele implicate in acest scandal, dar si ce a declarat fosta sotie a fotbalistului, intrati pe realitateasportiva.net.

