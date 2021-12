Stiri pe aceeasi tema

- Pesedintele ceh Milos Zeman, spitalizat dupa ce a fost testat pozitiv covid-19, a fost externat sambata pentru a nominaliza duminica un nou premier, potrivit AFP. ”Presedintele a plecat de la Spitalul Militar Universitar (UVN) catre Castelul Lany”, resedinta oficiala a presedintilor cehi, a anuntat…

- Președintele ceh, Milos Zeman, l-a numit pe liderul opoziției Petr Fiala in funcția de prim-ministru, din interiorul unei cutii de plexiglas, intr-o camera din reședința sa, anunța BBC. Președintele a fost...

- Petr Fiala, liderul partidului de dreapta Democrații civici (ODS), a fost numit duminica in funcția de prim-ministru al Republicii Cehe de catre președintele Milos Zeman. Fost profesor de Științe politice, Petr Fiala (57 ani) este președintele partidului de dreapta ODS, care in alianța «Impreuna» –…

- Petr Fiala, care a fost numit, duminica, 28 noiembrie, premier al Cehiei, este un fost profesor de științe politice, precum și un fan al filmelor cu James Bond, al literaturii și fotbalului. Petr Fiala a fost numit prim-ministru al Republicii Cehe de catre președintele Milos Zeman, in cadrul unei ceremonii…

- "Sunt convins ca vom avea in viitorul apropiat un guvern puternic si stabil", a dat asigurari Petr Fiala, liderul Partidului Democratii Civici (ODS, dreapta), in timpul acestei ceremonii care s-a derulat la resedinta lui Zeman, la Castelul Lany, in vestul capitalei Praga, si a fost retransmisa in direct…

- Președintele interimar al PSD Buzau, senatorul Lucian Romașcanu, a confirmat, astazi, ipoteza ca, in cazul formarii unui guvern PSD-PNL, nominalizarea social-democraților ar fi liderul Marcel Ciolacu. Parlamentarul buzoian a mai precizat ca, pentru a accepta intrarea la guvernare, PSD trebuie sa se…

- Președintele ceh Milos Zeman a fost transferat joi din secția de terapie intensiva într-un salon normal dupa aproape trei saptamâni în care starea sa de sanatate a fost în condiție critica, anunța Reuters.Zeman, în vârsta de 77 de ani, a fost internat în…

- Jurnaliștii de la publicația G4Media.ro publica o informație care ar putea schimba total cursul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Intre președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Florin Cițu, au aparut tensiuni majore dupa ce șeful statului i-a cerut vineri lui Cițu sa renunțe…