Fostul sef al diplomatiei americane Henry Kissinger a pledat marti pentru un sprijin continuu pentru Ucraina pana se ajunge la o incetare a focului si a declarat ca sprijina aderarea acestei tari la NATO, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Romania iși extinde producția de armanent, totul in contextul in care multe țari se confrunta cu un deficit in acest sens! Ministrul Economiei, Florin Spataru, a confirmat acest lucru, insa a ținut sa precizeze ca Ucraina nu reprezinta o prioritate pentru țara noastra.

Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania, relateaza Agerpres. Afirmația acestuia a fost rapid preluata de presa rusa,…

Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.

Romania funcționeaza, de la inceputul acestei luni, ca punct nodal pentru aprovizionarea cu gaze a Ungariei și, mai nou, a Ucrainei și Republicii Moldova, dupa ce, prin conexiunea cu Bulgaria primim gaze de la vecinul nostru din sud.

Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Spania va trimite lunile urmatoare mai multe avioane de vanatoare in Romania si in Bulgaria, pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei ruse din Ucraina, scrie RRA, potrivit Rador.

