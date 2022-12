Inca membru al Camerei Comunelor, Boris Johnson a tinut in ultimele luni un discurs in fata bancherilor din New York, pentru asiguratorii din Statele Unite, la un summit organizat de CNN in Portugalia sau altul in India. De fiecare data, fostul premier a fost platit intre 215.000 si 277.000 de lire sterline, potrivit acestui document publicat pe site-ul Parlamentului si in care sunt enumerate interesele financiare ale parlamentarilor. Boris Johnson a parasit Downing Street in septembrie, dupa ce si-a anuntat demisia in vara, din cauza mai multor scandaluri in mandatul sau. El a incercat intr-adevar…