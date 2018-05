Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, criticul literar Nicolae Manolesu, nu mai poate ocupa funcții publice, conform Deciziei nr. 1811 din 7 mai 2018 a Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- Liderul partidului de extrema dreapta Liga din Italia, Matteo Salvini, a anuntat luni ca i-a cerut presedintelui tarii sa ii ofere un mandat sa incerce sa formeze un guvern, din partea unui bloc conservator din care face parte si Silvio Berlusconi, pentru a pune capat blocajului de doua luni in urma…

- Fostul premier francez Manuel Valls a anuntat vineri ca ”studiaza” posibilitatea sa candideze anul viitor in alegerile la primaria Barcelonei - orasul sau natal -, sub culorile Ciudadanos, un partid ostil independentei regiunii spaniole Catalonia, relateaza Reuters.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca inca nu s-a hotarat daca va candida pentru o functie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie. "In PSD cea mai importanta functie e aceea de membru. Am facut parte din echipa de campanie din 2016. Pana nu exista…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- Fostul premier Silvio Berlusconi a facut multe afirmatii surprinzatoare in campania electorala din Italia, iar joi a recidivat spunand ca el a avut un rol esential in oprirea Razboiului Rece, relateaza Reuters. "Cand ma aflam la guvernare in 2001, am spus public ca vreau sa pun capat Razboiului…