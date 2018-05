Najib a fost convocat de Agentia anticoruptie (MACC) la Putrajaya, capitala administrativa a Malaeziei, pentru a raspunde la intrebari despre SRC International, care s-a aflat la originea unei filiale energetice a 1MDB, fond suveran creat de Najib la preluarea puterii in 2009 si in prezent cu datorii de aproximativ 10 miliarde de euro.



SRC a fost plasata sub tutela Ministerului de Finante in 2012, intr-o perioada in care Najib era ministru de finante si premier in acelasi timp.



Potrivit investigatiilor efectuate de Wall Street Journal, 42 milioane de ringgit (9 milioane de…