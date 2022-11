Fostul premier al Pakistanului a fost împușcat într-o tentativă de asasinat (VIDEO) Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, a fost impușcat și ranit intr-un atac asupra marșului sau de protest in orașul Wazirabad, din est. Consilierul sau prinicipal susține ca a fost „o incercare de a-l ucide”, dar poliția nu a confirmat inca ca el a fost ținta, scrie AFP. Premierul conducea marșul de protest spre capitala Islamabad, cand la un moment dat a fost impușcat. Momentan, nu se știe daca acesta a fost impușcat in picior sau in laba piciorului. Imaginile cu momentul impușcarii lui Imran Khan au aparut pe Twitter. Fost premier al Pakistanului a transmis ca „Allah mi-a dat inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

