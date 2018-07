Fostul premier al Pakistanului a fost arestat si are de executat 10 ani de inchisoare pentru coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru si fiica sa au sosit in Pakistan cu o cursa aeriana de la Abu Dhabi si au fost preluati imediat de autoritatile anti-coruptie, care i-au transferat imediat, cu alt avion, la Islamabad. Din capitala, ei urmeaza sa ajunga la o inchisoare de inalta securitate din Rawalpindi, potrivit…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, si fiica acestuia, Maryam, au fost arestati vineri la sosirea in tara, pe aeroportul din Lahore, informeaza DPA. Cei doi au fost condamnati saptamana trecuta, in contumacie, la pedepse cu inchisoarea de zece, respectiv opt ani, pentru coruptie. Fostul prim-ministru…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, i-a felicitat pe jucatorii din lotul primei reprezentative dupa ce nationala gazdei Cupei Mondiale a reusit sa se califice in sferturile de finala ale competitiei. Chiar daca nu s-a aflat in tribune din cauza programului incarcat, Putin a…

- Ucraina si Bulgaria au cazut de comun acord sa accelereze constructia unei autostrazi ce uneste orasul Reni, din regiunea Odessa, si Varna, care va trece si prin Romania. Anuntul a fost facut pe Facebook de presedintele ucrainean Petro Poroshenko, dupa discutiile avute cu prim-ministrul Bulgariei,…

- Prioritatea Germaniei in privinta Iranului este pastrarea actualului acord nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al Ministerului german de Externe. "Pozitia noastra este clara: cea mai mare prioritate este pastrarea acodrului nuclear si implementarea…

- Mai multi experti NATO in cibernetica isi vor testa si antrena abilitatile impotriva atacurilor online, in cel mai amplu exercitiu de aparare cibernetica: Locked Shields. Acesta se va desfasura in perioada 23 - 27 aprilie, potrivit nato.int. O echipa formata din 30 de experti ai…

- Air France preconizeaza ca 25% dintre zborurile programate pentru luni, a zecea zi de greva a angajatilor privind salariile, vor fi anulate. Intr-un comunicat, compania aeriana a transmis ca 65% dintre zborurile pe distante medii si lungi vor fi efectuate de pe aeroportul international Charles…

- Ministerul Transporturilor anunta ca, in urma vizitei facute de Lucian Sova pe santierele Autostrazii Lugoj - Deva, marti, pe lotul 3 s-a constatat o mobilizare "extrem de slaba" a constructorului, care a fost penalizat pana acum cu 1,5 milioane de euro. Potrivit reprezentantilor Ministerului…