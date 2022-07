Fostul premier al Japoniei a fost împușcat (video) Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest), vineri, si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Mai multe media, printre care agentia de presa Kyodo, au transmis ca fostul premier a fost atacat. Kyodo si postul national de televiziune NHK au raportat ca s-au auzit doua focuri de arma. Potrivit surselor, fostul premier (foto NBC) pare a fi in stop cardiac, mai scrie Reuters. The post Fostul premier al Japoniei a fost impușcat (video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, din vestul țarii, si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Imaginile arata cum polițiștii s-au napustit asupra unui barbat dupa ce un zgomot…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe a fost transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in spate, in timp ce rostea un discurs in orasul Nara din vestul tarii. Nu a fost facut un anunt oficial, dar potrivit France Presse, el nu mai prezinta semne de viata. Politia a anuntat ca a retinut un suspect…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost tinta unui atac armat, iar agentia de presa Kyodo si postul national…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Mai multe media, printre care agentia de presa Kyodo, au transmis ca fostul premier a fost atacat.…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP.

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara din vestul țarii, vineri, si este inconstient, a relatat presa locala, citata de Reuters si AFP.