Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, ca a incheiat procedurile pentru achiziția a 406.000 de doze de vaccin BCG, care vor fi livrate joi catre Unifarm, și ulterior catre direcțiile de sanatate publica, precum și pentru 160.000 de doze de vaccin hepatitic B, potrivit Mediafax. Cele 406.000…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala și managementul serviciilor publice electronice la nivelul administrației, a fost adoptata de Guvernul Romaniei in ședința de astazi, 3 iunie 2021. ”Dorim sa ducem administrația publica in viitor,…

- Ioana Mihaila: Criterii clare pentru reducerea numarului de paturi COVID-19 Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Foto: gov.ro Sistemul medical din țara noastra începe sa revina la normal, în contextul scaderii cazurilor noi de infectare cu coronavirus și a numarului de bolnavi…

- Ministerul Sanatații a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre direcțiile de sanatate publica din țara, acestea urmand sa repartizeze medicilor de familie dozele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Sanatatii anunta ca a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre directiile de sanatate publica din tara. Vaccinul va fi folosit pentru imunizarea fetelor cu varsta intre 11 si 14 ani. "Ministerul Sanatatii a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre directiile…

- Fostul prefect și senator de Suceava, Orest Onofrei, considera ca doar printr-o minune, viitoarea autostrada a Moldovei A7 nu se va opri la Pașcani, ci va ajunge pina la Siret, așa cum promit autoritațile. El a declarat, la Radio Top: „Pentru a se construi A7 pina la Siret este nevoie de o minune. Minunile…

- In Romania sint 38 de spitale de psihiatrie cu aproximativ 16.000 de paturi. Insa, numarul paturilor ar urma sa scada. Pe de alta parte, județul Suceava sta prost la capitolul centre de sanatate mintala. Prezent in studioul Radio Top, președintele Asociației de Psihiatrie Sociala din Romania, medicul…

- Va creste capacitatea de vaccinare in Romania Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ În România, capacitatea de vaccinare va creste saptamâna viitoare. Pentru început, de mâine, vor deveni functionale primele 20 de centre mobile. Acestea…