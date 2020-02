Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect Carmen Ichim s-a inscris in PRO Romania. Ea a facut anunțul in aceasta dupa-amiaza, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. „Realizarile profesionale pe care le-am obținut in perioada aprilie 2017 – decembrie 2019, in calitate de prefect al Județului Buzau, solidaritatea și…

- Carmen Ichim, fostul prefect al judetului Buzau, s-a inscris miercuri in Pro Romania. Anuntul a fost postat pe pagina sa de Facebook. Dupa plecarea de la Casa Alba, a lasat sa se inteleaga ca va intra in cursa pentru Palatul Comunal.

- Leonard Dimian a depus luni juramantul, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Consiliul Judetean Buzau. La eveniment au fost prezenti directorii serviciilor deconcentrate din judet, printre care si fostul prefect Carmen Ichim, revenita pe functia de sef al Garzii de Mediu Buzau.

- Colbu Valentin Alexandru este fost ofițer in cadrul Ministerului Apararii Naționale in perioada 1990 - 2008, iar in prezent este beneficiar de pensie de serviciu in urma activitații prestate pentru Armata.

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO: Noul prefect al judetului Alba, Nicolae Albu, investit astazi oficial in functie Noul prefect de Alba, Nicolae Albu, va fi instalat astazi, 11 decembrie 2019, oficial in functie, in sistem de videoconferința. Nicolae Albu are 48 de ani și este consilier județean PNL. Nicolae…

- Astazi s-a incheiat inca o etapa a parcusului meu profesional, ocuparea functiei de Prefect al judetului Vrancea. Multumesc celor care au avut incredere in mine si m-au recomandat pentru functia de reprezentant al Guvernului in teritoriu si sper ca m-am ridicat la standardele de profesionalism cerute.…

- Noul prefect al județului Suceava, juristul Alexandru Moldovan, vrea sa redea cetațenilor increderea in serviciile publice și administrațiile locale. Ceremonia de instalare a noului prefect al județului Suceava, Alexandru Moldovan, a avut loc astazi la Palatul Administrativ, in prezența ministrului…

- Noul prefect al județului Suceava, Alexandru Moldovan, a fost instalat oficial in funcție, in cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc, astazi, la Palatul Administrativ. Evenimentul a avut loc in prezența ministrului culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a președintelui Consiliului Județean ...