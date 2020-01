Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al Capitalei, Cristian Marius Ghincea, cere judecatorilor sa suspende provizoriu decizia din 10 decembrie 2019 prin care premierul Ludovic Orban a dispus ca Ghincea sa nu mai ocupe aceasta funcție publica, potrivit Mediafax.Procesul se afla pe rolul Curții de Apel București…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD stabilita la congresul partidului din 29 iunie. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD, stabilita la congresul partidului din 29 iunie. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca reabilitarea Cazinoului a ajuns sa se decida in instanta, tocmai in capitala. Mai exact, la Curtea de Apel Bucuresti, unde firma Eldiclau a contestat, in paralel cu contestatia depusa la CNSC, rezultatul licitatiei pentru conservarea si punerea in valoare…

- Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, contesta actuala conducere a partidului are loc astazi. La ultimul termen, fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a cerut judecatorilor sa se pronunțe daca procesul privind dizovarea partidului pe care l-a condus poate sa ajunga…

- Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, contesta actuala conducere a partidului, stabilita la Congresul din 29 iunie, este programat joi la Curtea de Apel Bucuresti. La termenul anterior, pe 17 octombrie, Liviu Dragnea a depus la Curtea de Apel Bucuresti,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal, citat de Mediafax.”Am stabilit o…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca Romania inca este in grafic in ce priveste desemnarea comisarului european si ca spera ca, dupa investirea noului guvern, una dintre primele decizii sa fie aceea de a propune un candidat care sa aiba sanse sa fie votat de Parlamentul European."Se…