- Barbatul in varsta de 69 de ani care a ucis vineri trei persoane si a ranit alte trei in apropierea unui centru cultural kurd, la Paris, i-a spus unui politist, la arestare, ca a actionat pentru ca este "rasist", declara o sursa apropiata dosarului sambata, la o zi dupa acest atac sangeros, in arondismentul…

- Proteste violente au avut loc in Grecia dupa decesul unui tanar de 16 ani, de etnie roma, care a fost impușcat in cap de un polițist dupa ce a alimentat la o benzinarie și a plecat fara sa plateasca.

- Proteste violente au izbucnit luni seara, in Salonic, Grecia, dupa ce un adolescent de etnie roma, acuzat ca ar fi plecat de la o benzinarie fara sa plateasca, a fost impuscat in cap de un politist. Baiatul de 16 ani este acum in stare critica la spital, iar agentul care a tras a fost suspendat din…

- In timp ce mii de oameni au ieșit in strada in orașe pentru a protesta fața de restricțiile Covid, o națiune epuizata s-a intrebat cat de mult mai trebuie sa suporte politica „zero COVID” a președintelui Xi Jinping.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat miercuri seara ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord de ultim moment care pune capat unei dispute de aproape doi ani privind numerele de inmatriculare ale masinilor din nordul Kosovo.

- Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat ca, daca nu se rezolva, ar putea duce la declansarea unor violente etnice."Avem o intelegere", a postat Josep Borrell pe Twitter dupa convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE."Sunt foarte incantat sa anunt ca negociatorii sefi ai Kosovo si Serbiei…

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea DNA de arestare preventiva a presedintelui Partidului Ecologist Roman, Danut Pop. Acesta este acuzat de trafic de influenta, fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile. Danut Pop a fost retinut miercuri de DNA sub acuzatia ca, in perioada…

- Kosovo nu va da curs apelurilor din partea statelor occidentale privind o amanare cu 10 luni a implementarii unei reguli conform careia etnicii sarbi sunt obligati sa isi schimbe placutele de inmatriculare cu unele locale, a anunțat premierul kosovar Albin Kurti. Decizia ar putea agrava tensiunile etnice,…