- Juratii din procesul politistului american Derek Chauvin, acuzat ca l-a ucis pe afro-americanul George Floyd anul trecut, l-au gasit vinovat, transmit agentiile internationale de presa.Juriul s-a retras pentru a delibera asupra vinovatiei lui Derek Chauvin, politistul alb in varsta de 45 de ani judecat…

- „Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu s-ar fi retras sa delibereze”, a declarat Biden, in Biroul Oval, potrivit Agerpres. „Este o familie buna”, a adaugat liderul de la Casa Alba, care a evocat „angoasa” asteptarii deciziei juriului…

- Polițiștul american Derek Chauvin este cel care in luna mai a anului ce a trecut l-ar fi cuis pe George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani. Acum, dupa luni bune de la tragicul eveniment, instanța decide ce pedeaspa va primi barbatul de 45 de ani și de ce fapte se face vinovat.

- Terrence Floyd, fratele barbatului care a murit in mai 2020 cu gatul sub genunchiul fostului polițist Derek Chauvin, lanseaza un apel la calm inaintea verdictului din procesul fostului ofițer din Minneapolis, relateaza The Independent.

- Procuratura și apararea din procesul uciderii afro-americanului George Floyd ar trebui sa își completeze argumentele într-o saptamâna, a estimat luni judecatorul care prezideaza aceste audieri istorice, potrivit AFP."Sesiunea va fi închisa pentru jurați de luni (urmatoare),…

- Avocatul polițistului Derek Chauvin, acuzat de asasinarea lui George Floyd, a început joi sa-și construiasca apararea, întrebând-o pe prietena afro-americanului pe larg despre faptul daca ei consumau droguri sau opiacee și ce tipuri de droguri foloseau și de unde le procurau, potrivit…

- Violența „excesiva” sau o atitudine în concordanța cu pregatirea sa? Procesul polițistului acuzat de asasinarea lui George Floyd a început luni cu prezentarea a doua versiuni ireconciliabile ale acestei drame care a zguduit profund America, scrie AFP.Derek Chauvin și-a…

- Derek Chauvin "si-a tradat" juramantul de politist si "a folosit in mod excesiv si irational forta" impotriva afro-americanului George Floyd, a declarat luni procurorul Jerry Blackwell, in deschiderea judecarii de fond in acest proces istoric din SUA, relateaza AFP. "Vom demonstra dincolo de orice dubiu…