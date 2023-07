Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 63 de ani, fost polițist, s-a impușcat in cap in locuința pe care o deținea in zona de nord a Bucureștiului. Sambata, in Cartierul Herastrau, pe Șos. Nordului din Sectorul 1 al Bucureștiului, un barbat in varsta de 63 de ani, fost polițist pensionar, s-a impușcat in zona capului…

- Scene șocante au avut loc, noaptea trecuta, in Capitala. Patronul unor restaurante a fost impușcat și batut crunt de o banda de motocicliști. Incidentul deosebit de grav a avut loc chiar in fata unuia dintre restaurantele din Sectorul 2, pe care omul de afaceri le conduce. In timp ce acesta statea la…

- Tribunalul București a admis miercuri cererea procurorilor și au dispus emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele concubinului femeii arestate cu o zi inainte in Spania in dosarul privind decesul unei fetițe de 12 ani care a fost gasita in lada canapelei, intr-un apartament din sectorul 4…