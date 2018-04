Stiri pe aceeasi tema

- Rubens Barrichello a dezvaluit recent ca a fost victima unui accident vascular cerebral (AVC) si ca a fost supus unei operatii pentru inlaturarea unei tumori benigne la creier. "Eram acasa, ma pregateam sa fac o baie cand am simtit o durere puternica in cap, de la 8-9 pe o scara de 10. Si mi-am zis:…

- Sebastian Vettel a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, a doua cursa consecutiv din noul sezon competitional. Vettel a plecat din pole-position, la startul cu numarul 200 in Formula 1, și parea ca poate controla ritmul de cursa fara prea multe probleme, insa nu a fost sa fie.

- Din decembrie 2013, de când Michael Schumacher a suferit acel accident la schi, apoi intrând în coma, se stiu foarte putine date concrete despre starea de sanatate a fostului pilot de Formula 1, scrie realitatea.net. Familia a pastrat secretul asupra noutatilor din…

- La aproape patru ani și jumatate de la accidentul violent suferit in timp ce se afla pe o partie de schi din Elveția, starea de sanatate a lui Michael Schumacher continua sa fie critica. Mai mult, o echipa de jurnaliști au facut publice informații infioratoare despre cum arata in prezent fostul pilot…

- Ryanair va achizitiona 24,9% din actiunile companiei aeriene LaudaMotion, detinuta de fostul pilot de Formula 1 Niki Lauda, aceasta fiind o parte a unui parteneriat intre cele doua companii ce priveste dezvoltarea firmei austriece, informeaza un comunicat Ryanair.

- Mircea Solcanu a disparut din lumina reflectoarelor in urma cu cativa ani. Nici pe retelele sociale a devenit aproape inactiv. Acum, el este in Cernavoda, langa orasul lui natal, la un adapost de animale. Aici isi petrece timpul Mircea de mai bine de trei ani, de cand a iesit din lumina reflectoarelor.

- Unul din medicii care l-au supravegheat pe fostul pilot de Formula 1 facedezvaluiri despre starea de sanatate a acestuia. Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi. In urma tragicului accident fostul pilot de Formula…