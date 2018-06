Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a transmis, pe Facebook, referitor la faptul ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii ar costa 3.000 de euro, ca acum se observa ca nu doar politicienii si functionarii au risipit banii publici, ci si sistemul format din fosti sefi SRI, ofiteri, procurori si judecatori. …

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, arestat preventiv din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul "Black Cube", scrie duminica pe pagina sa de Facebook ca ziua de filaj la SRI costa 3.000 de euro si afirma ca, din aceasta cauza, poate ca ”intr-o zi vom intelege cu totii de ce nu avem nici…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confrma ca o zi de filaj la SRI este 3.000 de euro. Acesta a distribuit un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, distribuie un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir confrma, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informații (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriașe pentru ca romanii sa fie urmariți.Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR in…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confrma, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informatii (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriase pentru ca romanii sa fie urmariti.

- Suresele judiciare au declarat pentru Mediafax ca directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost audiat, in calitate de martor, in data de 28 februarie, iar fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a ajuns la sediul DIICOT in data de 8 martie. Numele celor doi au fost mentionate, in…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…