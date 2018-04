Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avizat urmarirea penala a acestuia in dosarul in care procurorii investigheaza incheierea si executarea contractelor de reabilitare a liniei ferate Bucuresti…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avizat urmarirea penala a acestuia in dosarul in care procurorii investigheaza incheierea si executarea contractelor de reabilitare a liniei ferate Bucuresti…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi seara, intr-un interviu la Antena3, ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și ca in ele…

- Cerere pentru incuviintarea urmaririi penale in cazul Sebastian Vladescu Fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vladescu. Foto: Arhiva/Mediafax. DNA cere încuviintarea urmaririi penale pentru fostul ministru de finante Sebastian Vladescu, pentru luare de mita. Procurorul-sef al Directiei…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…