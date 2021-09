Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații de la inceputul pandemiei, Nelu Tataru, devenit acum consilier onorific al premierului, ii critica pe foștii miniștri ai Sanatații din USR PLUS care i-au succedat lui, ca valul 4 “i-a luat iar pe nepregatite”. Nelu Tataru a fost ministru din martie pana in decembrie 2020,…

- Fostul ministru al Sanatații de la inceputul pandemiei, Nelu Tataru, devenit acum consilier onorific al premierului, ii critica pe foștii miniștri ai Sanatații din USR PLUS care i-au succedat lui, ca valul 4 “i-a luat iar pe nepregatite”. Nelu Tataru a fost ministru din martie pana in decembrie 2020,…

- Campania de vaccinare a elevilor in școli a fost anunțata inca din timpul verii ca va incepe chiar din prima zi de școala. Pana acum, insa, nu exista spații și nu au fost finalizate nici consultarile cu asociațiile de parinți și elevi pe acest subiect. Campania se amana, așadar, pana la o data inca…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, critica rectificarea bugetara a premierului Florin Cițu, aratand ca aceasta nu reduce deficitul, ci il crește nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutați suplimentar pana la sfarșitul anului, peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni ca, atata vreme cat incidența imbolnavirilor de COVID din ultimele 14 zile ramane sub pragul de 6 infectari la mia de locuitori, toți copiii vor fi in salile de clasa, iar daca se depașește acest prag intr-o…

- Campania de vaccinare a insemnat și multe pierderi pentru Romania. Cu prea puțini oameni care sa se vaccineze, statul e obligat sa doneze dozele de vaccin care se apropie de limita valabilitații. Deși la inceputul campaniei de vaccinare, țara noastra era intr-o “goana” pentru a procura cat mai multe…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, vineri, ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru un parteneriat, astfel incat preoții sa se implice in campania de vaccinare. Barna a prezentat si un scenariu sumbru, precizand ca in cazul in care campania de vaccinare…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, recunoaște ca impactul campaniei de vaccinare nu a fost cel scontat, dar crede ca și daca ar fi fost mai bine organizata, efectul ar fi fost același. Principala cauza, susține medicul, este ca autoritațile centrale nu se bucura de incredere…