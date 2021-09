Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al PNL, Florin Cițu a declarat referitor la intalnirea cu șefa Comisiei Europene care vine luni in Romania pentru PNRR, ca a ales ca fostul ministru USR PLUS, Cristian Ghinea, merita sa fie la aceasta intalnire. „Merita sa fie acolo. Am lucrat personal cu el, chiar și dupa…

- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene din partea USR PLUS, Cristian Ghinea, a anunțat, sambata, ca va participa luni la intalnirea cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vine la Bucuresti.

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, de la USR PLUS, a anuntat ca va participa luni la intalnirea cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vine la Bucuresti.

- Fostul ministru al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca premierul Florin Cițu i-a propus sa ramana ministru, dar a refuzat. El a confirmat ca va participa luni la intalniea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la invitația premierului, motivand ca Planul Național de Redresare…

- Fostul ministrul Cristian Ghinea (USR PLUS) a scris pe pagina de Facebook ca premierul Cițu i-a propus sa raman ministru și l-a refuzat. Ghinea a ținut sa precizeze insa ca toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din…

- Premierul Florin Cițu l-a invitat pe fostul ministru al fondurilor UE, Cristian Ghinea (USR), la activitațile de luni prilejuite de vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spun surse politice. Potrivit surselor citate, Ghinea a acceptat invitația, dupa o consultare pe aceasta…

- Președintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 24 septembrie pentru a semna cu Romania acordul pentru miliardele europene. Potrivit unor surse europene, citate de Antena3, au precizat ca Planul național de redresare și reziliența va fi adoptat la finalul acestei luni…