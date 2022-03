Stiri pe aceeasi tema

- Sesizarea USR pe proiectul de desființare a Secției Speciale de Investgare a Magistraților, precum și cea depusa de AUR, pe aceeași tema, au fost respinse, miercuri de judecatorii Curții Constituționale. CCR a comunicat, miercuri, ca: – a respins, ca neintemeiata, obiecția de neconstituționalitate formulata…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden a anuntat, joi, noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”. Printre sanctiuni, se numara blocarea altor patru mari banci rusesti si adaugarea de nume pe lista persoanelor pentru care sunt impuse sanctiuni . ”Vom limita…

- USR a anunțat miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al formațiunii Ionuț Moșteanu, ca va depune saptamana viitoare o noua moțiune simpla care-l va viza pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Tema moțiunii este proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor…

- Klaus Iohannis a discutat telefonic cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care ar urma sa fie aplicat Rusiei din cauza actiunilor care au incalcat grav dreptul international. „Am avut o discutie consistenta cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, ca este “foarte grav” si “inadmisibil” sa fie ignorata decizia instantei de suspendare a grevei de la Societatea de Transport Bucuresti, sustinand ca “toata lumea sa taca din gura si sa puna in aplicare deciziile Justitiei”. “Foarte grav, pentru…

- In Mamaia se vand din nou produse alimentare in magazinele de pe faleza. Judecatorii au anulat hotararea primariei, care i-a favorizat pe patronii de restaurante si terase, iar de acum turistii pot cumpara alimente si de la magazinele de langa plaja. Magistrații au anulat HG care interzicea comercializarea…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) vor funcționa, in 2022, noi completuri de 5 judecatori – doua in materie penala și doua in materie civila. Președinta ICCJ Corina Corbu a extras luni, 3 ianuarie, prin tragere la sorți in ședința publica, numele judecatorilor care intra in componența noilor…

- Curtea de Apel București a stabilit ca accesul in mall-uri și la diverse activitați nu se poate face doar pe baza vaccinarii sau a dovezii trecerii prin boala, ci și pe baza de test RT-PCR sau test rapid. Hotararea Curții de Apel București poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Magistrații CAB au mai anulat…