Stiri pe aceeasi tema

- Hersonul apartine Rusiei, afirma Kremlinul dupa vizita lui Zelenski in oras. Kremlinul reitereaza luni ca orasul ucrainean herson apartine Rusiei, o reactie in urma vizitei in acest oras din sudul Ucrainei a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva zile dupa retragerea trupelor ruse…

- Liderii statelor membre ale Ligii Arabe, reuniti la un summit la Alger, s-au ferit de orice pozitie partizana asupra razboiului declansat de agresiunea Rusiei contra Ucrainei, transmite agentia DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritațile Kazahstanului, fosta republica sovietica, au respins miercuri o cerere a Rusiei de a-l expulza pe ambasadorul Ucrainei din cauza comentariilor despre uciderea rușilor, mustrand totodata administratia de la Moscova pentru ceea ce au numit "un ton nepotrivit intre partenerii strategici…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reacționat la amenințarile nucleare lansate la ONU de catre omologul sau rus, Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Aproape 400 de copii au fost uciși de la invazia Rusiei in Ucraina, au stabilit procurorii ucraineni, potrivit Sky News. 384 de copii au fost uciși de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, au anunțat autoritațile ucrainene. Procuratura Generala a actualizat statisticile aratand ca…

- Contraofensiva ucraineana degradeaza in mod vizibil capacitațile logistice și administrative ale Rusiei in sudul Ucrainei ocupate, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat spargerea primei linii de aparare in regiunea Herson. In timpul luptelor prelungite, regimentul 109 al Rusiei și-a retras soldații din pozițiile lor, la fel ca și parașutiștii ruși care au oferit sprijin unitaților Republicii Populare Donețk. Informația a fost…

- Istoricul Armand Gosu considera ca in ultimele trei, patru saptamani, ucrainenii au preluat initiativa strategica in acest razboi, iar contraofensiva acestora nu este cea asteptata, ei lovind depozitele de munitie, podurile si protejandu-si astfel trupele. El crede ca Putin va fi luat la intrebari…