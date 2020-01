Fostul ministru pentru Romanii de Pretutindeni Bogdan Stanoevici va candida din partea partidului ADER in cursa pentru scaunul de primar general al Bucurestiului. "Eu mi-am anuntat candidatura la Primaria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o saptamana, iar astazi am decis sa anuntam candidatul in cursa pentru scaunul de edil-sef al Capitalei in persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat remis sambata presei de catre ADER. In prezent, Bogdan Stanoevici este directorul Circului Metropolitan Bucuresti, post obtinut in urma concursului…