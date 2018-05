Fostul ministru Sebastian Vlădescu, la DNA Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). El este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Intrebat de jurnalisti daca a achitat cautiunea impusa de anchetatori in acest caz, Vladescu a raspuns: "Nu integral". "Ca urmare a indeplinirii cerintelor legale si constitutionale referitoare la efectuarea urmaririi penale fata de persoane care au detinut o functie ministeriala la data faptelor, respectiv obtinerea avizului favorabil din partea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

