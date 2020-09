Stiri pe aceeasi tema

- Ion Aliman, candidatul PSD pentru functia de primar al localitatii Deveselu, a castigat alegerile, desi a decedat cu 10 zile in urma.PSD si -a concentrat campania spre a-i conduce pe alegatori sa-l voteze pe candidatul decedat, iar oamenii l-au votat covarsitor pe Aliman, care si-ar fi inceput al treilea…

- Locuitorii județului Neamț sunt chemați sa iși aleaga astazi, 27 septembrie, primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni in cadrul alegerilor locale 2020. La Primaria orașului Piatra Neamț, lupta se anunța stransa. Primele estimari ale rezultatelor vor fi…

- Astazi, luni, 21 septembrie, a avut loc o dezbatere intre candidații care iși doresc funcția de primar al municipiului Piatra Neamț cu titlul „Sunt tanar, eu cu cine votez”. De organizare s-a ocupat Consiliul Tineretului din Romania iar dintre candidați au participat: Liviu Harbuz (Pro Romania), Andrei…

- Senatorul Pro Romania, Nicolae Marin, suspect de infectie cu COVID-19, a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca a intrat in autoizolare. Senatorul Nicolae Marin este presedintele Organizatiei Judetene Pro Romania Galati si candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. * Candiatul…

- ■ la Piatra, Andrei Carabelea e „alesul“ PNL, Liviu Harbuz la PRO Romania, Bogdan Gavrilescu la PMP, Marius Irimia la USR, Ciprian Enache la ALDE si Razvan Cuc la PSD Neamt ■ la Roman, PNL si PSD inca n-au anuntat candidatul, dar ar putea fi chiar Lucian Micu si Alin Antochi ■ USR-PLUS perge pe […]…

- Municipiul strajuit de „Pietricica" ar putea fi condus de un primar de „import", venit tocmai din Giurgiu, dar care are „avantajul" ca „ultimele luni le-a petrecut aproape exclusiv la Piatra Neamt", plus ca „este de mai bine de un an deputat de Neamt si cunoaste realitatile judetului si ale orasului".…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, va candida la Primaria Piatra Neamț din partea PSD.”Sunt o persoana activa și implicata, care vrea mereu mai mult. Mai mult pentru mine inseamna mai mult pentru comunitatea pe care o reprezint. Și inseamna mai mult pentru Romania. Perioada…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, inscrierea in partid a liberalului Gheorghe Ialomitianu, care va candida si la primaria Brasov. Gheorghe Ialomitianu a fost ministru de Finante, in perioada 2010-2012, si a fost membru PDL, inainte de a ajunge la liberali.…