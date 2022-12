Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre Ucraina și aliații sai din NATO și UE s-au tensionat in ultimele 24 de ore, pe fondul explicațiilor referitoare la racheta care a cazut marți seara in Polonia și a provocat moartea a doua persoane. NATO, Polonia și SUA au transmis oficial ca a fost o racheta defensiva care a fost lansata…

- Fostul premier Victor Ponta a anunțat ca procurorii au clasat cauza „Ponta-Blair”, deschisa de fostul procuror de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, zis „Portocala”. „6 ani de umilințe și minciuni”, a scris Victor Ponta pe Facebook. Actualul lider al Pro Romania a anunțat pe Facebook ca procurorii…

- Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații. Deputatul a trucat un concurs de angajare in minister. In același…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) fiind acuzat ca a intervenit ca anumite persoane sa fie angajate in directii judetene, acestea fiindu-le transmise subiectele acordate la examene. Potrivit DNA, procurorii DNA Timisoara au inceput…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, a fost trimis in judecata, in absența, de catre procurorii anti-corupție. Acesta este inculpat in dosarul „Taxa pentru obtinerea de contracte IT”. Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghița de trafic de influența și instigare la fals in inscrisuri. In rechizitoriu se…

- Ligia Deca, consilierul lui Klaus Iohannis pe probleme de invațamant, ar putea fi noul ministru al Educației, dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Surse politice au declarat ca fostul ministru a discutat cu Klaus Iohannis inainte sa iși dea demisia. Conform acelorași surse, Cimpeanu a vorbit atat cu Klaus…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, ca da in judecata Guvernul pentru ca nu a organizat alegeri in peste 40 de localitati, nerespectand dreptul cetatenilor de a-si alege primarul. „Democratia presupune existenta alegerilor libere. De peste un an de zile,…