Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de sanatate de la Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat marti ca este corecta decizia Romaniei de a continua imunizarea anti-COVID cu vaccinul produs de AstraZeneca, dar se impun masuri de supraveghere suplimentare pentru cetatenii vaccinati cu acest ser. "Decizia Romaniei…

- 49.576 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 42.699 de persoane. Din…

- Cu toate acestea, numarul efectelor adverse reclamate la cel din urma a fost de aproape cinci ori mai mare. Trei cadre medicale vaccinate cu AstraZeneca, internate in spital cu cheaguri de sange Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca peste 110.000 de locuri sunt disponibile pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Potrivit sursei citate, la acest moment, pe platforma de programare se pot face inscrieri pentru imunizarea…

- Imunitatea oferita de vaccinurile impotriva COVID-19 incepe sa se dezvolte la aproximativ 10-14 zile dupa prima doza. Prin urmare, in aceasta fereastra de timp, sistemul imunitar nu este inca pregatit sa lupte cu virusul. De aceea, este posibil ca o persoana sa dezvolte COVID-19 la scurt timp dupa administrarea…

- Romania se afla pe locul 3 in Uniune Europeana in ceea ce privește vaccinare anti-COVID-19, raportat la numarul de doze administrate la 100 de persoane. Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca Romania se afla in topul țarilor UE in privința…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) transmite ca luni va incepe vaccinarea cu serul AstraZeneca, pana in prezent fiind programate pentru imunizarea cu acesta peste 142.000 de persoane. In total, pana duminica seara au programate la vaccinare…