- Fostul ministru irakian al telecomunicatiilor Mohammed Allawi a anuntat sambata pe Twitter ca a fost desemnat premier de catre presedintele Barham Saleh, dupa mai multe de doua luni de criza in jurul alegerii unui nou sef al guvernului de la Bagdad, relateaza agentiile internationale de presa. Intr-un…

- Donald Trump se va intalni cu prilejul deplasarii sale la forumul de la Davos cu omologul sau irakian Barham Saleh, precum si cu presedintele Kurdistanului irakian Nechirvan Barzani, intr-un moment in care prezenta militara americana in Irak este pusa sub semnul intrebarii de Bagdad, relateaza luni…

- Partidul loial puterii Rusia Unita si-a exprimat joi sustinerea fata de candidatul desemnat de Vladimir Putin sa devina premier, la o zi dupa demisia-surpriza a Guvernului si anuntarea unor revizuiri constitutionale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Camera inferioara a Parlamentului rus, Duma…

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters. …

- Iranul continua atacurile verbale la adresa lui Donald Trump, despre care a spus ca este un ”terorist la costum”, potrivit Reuters. Afirmația ministrului iranian al Telecomunicațiilor, Mohammad Javad Azari- Jahromi vine dupa ce liderul de la Casa Alba a amenințat ca SUA vor lovi 52 de obiective ale…

- Presedintele fractiunii PPDA din Parlament, Alexandru Slusari, a venit cu o reacție, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Ion Chicu a fost desemnat in funcția de Premier."Avem un candidat plahocrat, inaintat de Dodon.

- Ion Chicu a fost desemnat premier, miercuri, de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța Hotnews. Fost ministru al Finanțelor in guvernul Filip și consilier prezidențial, Ion Chicu, a fost desemnat premier al Republicii Moldova de președintele Igor Dodon. ”Am ales un om care nu face parte…