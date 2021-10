Deputatul PNL Ion Ștefan, fost ministru al Dezvoltarii in cabinetul Ludovic Orban, a demisionat din grupul parlamentar PNL, in semn de protest fața de deciziile conducerii partidului și ale președintelui Klaus Iohannis, in privința PNL. Este al treilea parlamentar PNL care se dezafiliaza, dupa senatorul PNL Ovidiu Florean și deputatul PNL Alexandru Kocsis, cu totții […] The post Fostul ministru Ion Ștefan, zis Grinda, demisie din grupul PNL. Pana acum, 4 parlamentari PNL in minus la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .