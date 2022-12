Fostul ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Adminsitrației, Ion Ștefan Grinda, a fost implicat, joi, la pranz, intr-un accident in localitatea Garoafa din județul Vrancea, in urma caruia a suferit rani ușoare, iar mașina in care se afla a fost avariata. Evenimentul in care au fost implicate doua autoturisme a fost anunțat la 112. Potrivit primelor informații, Ion Ștefna, in prezent, deputat nu era la volanul autoturismului din fața care a fost avariat. ”In data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 13.56, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel unic de urgența 112 cu privire…