Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Werner Iohannis a mutat decisiv. Nicolae Ciuca, actualul Ministru al Apararii interimar este noul premier desemnat. Nicolae Ciuca este nascut la Plenița in Dolj. O foarte buna parte a carierei sale militare este legata de Oltenia. Președintele a pus piciorul in prag și a spus ca s-a…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, spune ca semnalul dat prin desemnarea lui Nicolae Ciuca in fruntea guvernului nu este unul bun, ci o capitulare a politicului. „Vine cu acest sentiment ca trebuie sa vina Armata sa ne scoata”. Dacian Cioloș a declarat, joi, in conferința de presa ca s-ar putea forma rapid…

- Nicolae Ciuca a fost desemnat joi de presedintele Klaus Iohannis candidat la functia de prim-ministru. Ciuca a fost propunerea PNL pentru aceasta functie, la consultarile cu seful statului. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca aceasta criza politica a durat prea mult si este nevoie „acum” de un…

- S-a tot vorbit in ultima vreme despre pregatirile pentru valul patru al pandemiei, iar inca de saptamanile trecute s-a aflat ca Florin Cițu ceruse o ancheta pe aceasta tema (VEZI AICI). Mai nou, premierul interimar arata cu degetul in direcția Ministerului Sanatații, anunțand ca așteapta sa afle cine…

- Romania a primit pana acum 18.522.449 de doze de vaccin impotriva COVID-19, din care a folosit puțin peste jumatate, fiind vaccinați mai puțin de 5,4 milioane de romani. Au fost donate aproape 2,1 milioane de doze și vandute alte peste 2,2 milioane de doze, in timp ce aproape 750.000 de doze de vaccin…

- Venirea recenta a fostului ministru al Sanatații, Nelu Tataru, in echipa de la Palatul Victoria a premierului Florin Cițu pe post de consilier onorific pentru probleme de sanatate ascunde o mutare cu bataie lunga. Potrivit informațiilor noastre, in situația cand USR nu revine la guvernare, Florin Cițu…

- Ședința de astazi, de la sediul Ministerului Sanatații, a durat aproximativ trei ore. Vorbim insa despre trei ore de discuții intense, in urma carora s-a ajuns la o ințelegere care - spun cei care au participat la discuții - s-a luat, de altfel, foarte ușor. Aflam astfel ca vor fi permise maștile textile in școli pentru toți…

- In cazul marilor arși, „transferul din alte țari se poate intampla și cand ai centre”, a declarat Raed Arafat, vineri seara, la Realitatea PLUS.„Problema e ca nu ai destule paturi. Problema a fost in 2012 cu programul Bancii Mondiale. Am plecat de la Ministerul Sanatații in 2014, banii au existat, posibilitatea…