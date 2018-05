Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte sa nasca, Laura Coisoi a facut marturisiri emoționante despre noile schimbari din viața ei de cand a aflat ca este insarcinata. Actrița a inșirat intr-un articol scris pe blogul sau cateva idei pe care le avea inainte sa ramana gravida, dar și ce s-a intamplat cu acestea și nu numai…

- Fericire mare in familia lui Andrei Pleșu! Fostul ministru a devenit, din nou, bunic! Unul dintre baieții lui a facut fericitul anunț pe pagina sa de Facebook. Fostul ministru Andrei Pleșu are doi baieți, Matei și Mihai. Ultimul este proprietarul unei galerii de arta. In trecut, el s-a aflat intr-o…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Șlagarul tineretului liberal: “Dau cu zarul 6-5, n-am nevoie de servici”, cantat la paranghelia ”senatorului” Adrian Chiran. Dezvaluiri fabuloase ale ziarului ”Cancan” despre mega-paranghelia organizata de tanara speranța a liberalilor de la Giurgiu, liderul TNL, Adrian Chiran. Tanarul PNL-ist Adrian…

- "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai vreau." Ion Ariton a fost ministru al Economiei in Guvernul Boc si presedinte al Comisiei pentru buget din Senat intre anii 2008-2010. La nivel…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Ioana Bran, noul Ministru al Tinerezului si Sportului sustine ca prioritatea ei este implementarea cat mai rapida a masurilor si proiectelor din programul de guvernare. “Tinerii si sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreste sa fie cunoscuta international si vrea sa aiba generatii capabile.…

- Bugetul.ro a prezentat o serie de documente, legate de o plangere depusa la Direcția Naționala Anticorupție, in anul 2015, impotriva unui parlamentar brasovean, acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției. Numai ca, la aceasta ora, procurorii anticorupție au anunțat ca au clasat dosarul,…