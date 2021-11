Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a dispus joi achitarea lui Gabriel Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea din fondurile operative ale Directiei de Informatii si Protectie Interna (DIPI), in mod conspirat,…

- Episcopul de Giurgiu, Preasfințitul Ambrozie, este cercetat pentru afirmațiile facute in slujba de Sfanta Paraschiva, fiind acuzat de ”comiterea infracțiunii de comunicare de informații false”. Este pentru prima data cand un ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane este anchetat pentru ce a spus intr-o predica…

- Intr-un interviu acordat RFI, fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, spune ca varianta unui guvern minoritar USR reprezinta un scenariu plauzibil si foarte posibil, tinand cont de lipsa unei concluzii la discutiile pe care premierul desemnat, Dacian Ciolos, le-a avut la sediul PNL, miercuri seara,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul operativ al ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate, a finalizat urmarirea penala și expediat spre examinare in instanța de judecata dosarul penal de invinuire a fostului șef al Inspectoratul General…

- Marius Moise, la data faptelor ofițer de poliție judiciara din cadrul DNA (pana in martie 2020), in prezent comisar șef in cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane (I.G.P.R.), a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, folosire de informații ce nu sunt destinate publicitații…

- Premierul Florin Cițu i-a demis, miercuri seara, pe 26 de secretarii de stat ai USR-PLUS. Demnitarii faceau parte din conducerile mai multor ministere, din aparatul propriu al vicepremierului, de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala și de la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. „Ii…

- Departamentul american al Apararii a publicat, in noapte de luni spre marti, o fotografie cu generalul-maior Chris Donahue, comandat al diviziei aeriene 82, in timp ce se imbarca intr-un avion C-17 pentru a pleca din Kabul, el fiind ultimul soldat american care a parasit tara. „In ultimul avion care…

- Un cercetator de la Institutul Tehnologic Federal ETH Zurich a avertizat cu privire la posibila aparitie a unei noi „super variante” a coronavirusului care ar putea combina tulpinile existente. „Este foarte probabil sa apara o noua varianta si sa nu ne mai putem baza doar pe vaccinuri”, a declarat imunologul…