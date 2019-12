Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat, surse judiciare. UPDATE: Dan a fost intampinata la sosire cu proteste.

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul privind interventia in forta a jandarmilor,…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, transmite Agerpres, care citeaza surse judiciare.

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost citata la DIICOT, anunța Romania TV. Dan urmeaza sa fie audiata vineri in Dosarul 10 august. Noul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a cerut procurorilor sa soluționeze cu celeritate dosarul 10 august. Dan a fost ministru de Interne…