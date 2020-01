Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Chițoiu, pus oficial sub invinuire in dosarul accidentului rutier Daniel Chitoiu. Foto: Arhiva. Fostul ministru, Daniel Chitoiu, a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpa în dosarul accidentului rutier în care a fost implicat în decembrie care s-a soldat cu decesul…

- Fostul ministru Daniel Chitoiu s-a prezentat joi dimineata la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, pentru a fi audiat in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane. Daniel Chitoiu a stat foarte putin in sediul Parchetului, iar la plecare a fost…

- Fostul ministru al finantelor in guvernarea USL, Daniel Chitoiu, a fost pus oficial sub invinuire pentru ucidere din culpa in dosarul accidentului in care si-au pierdut viata doua persoane, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare SURSA: G4MEDIA

- Dosarul accidentului in care a fost implicat Daniel Chitoiu pe 26 decembrie a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges datorita ”intensei reflectari in mass-media”, dupa cum spune prim-procurorul Marius Stefan intr-un comunicat de presa.

- Dosarul de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa in care va fi audiat politicianul Daniel Chițoiu a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, deși, inițial, cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitești. Reamintim ca Daniel Chițoiu- secretarul general…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arges a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti ancheta in dosarul privind accidentul rutier in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chitoiu. Dosarul a fost preluat pe data de 30 decembrie 2019, insa Parchetul General a anuntat acest lucru dupa…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arges a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti ancheta in dosarul privind accidentul rutier in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chitoiu. Dosarul...

- Dosarul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia doua persoane au murit și doua au fost ranite, a fost preluat de Parchetul Tribunalului Arges.Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul Tribunalului Arges, in 30 decembrie conducerea Parchetului de pe langa…