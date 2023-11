Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta unor indicii referitoare la posibila savarsire de catre ALEXE COSTEL, fost Ministru al mediului, apelor si padurilor a infractiunii de fals in declaratii prevazuta de art. 326…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție pentru „indicii referitoare la posibila savarșire” de catre fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, a infracțiunii de fals in declarații, se arata in comunicatul instituției.Mai precis, Costel…

- Primarul general al Capitalei a revenit vineri cu clarificari pe ce a dispus joi Curtea de Apel, susținand ca nu a fost foarte clar in relatarile media. „1. ANI a reținut ca sunt incompatibil și in conflict de interese. Curtea de Apel a anulat aceasta parte de raport. 2. ANI a apreciat ca s-a comis…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a scapat de acuzatiile de incompatibilitate si conflict de interese, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis anularea raportului Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care acesta fost acuzat de incompatibilitate, conflict de interese și abuz in serviciu.…

- Clotilde Armand este audiata la Parchetul General, in dosarul in care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate. ANI a stabilit ca primarul Sectorului 1 s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea…