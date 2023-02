Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat luni, 6 februarie, la Directia Nationala Anticoruptie, a informat Agerpres. El este audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al naționalei de fotbal, Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Piturca, si directorul…

- Nasui a fost convocat ca martor, deoarece ministerul pe care l-a condus are in subordine Romarm. De altfel, Nasui a dezvaluit inca de la izbucnirea scandalului ca șeful companiei, Gabriel Țuțu, ar fi protejatul actualului ministru al Economiei, Virgil Popescu. ”Cat am condus ministerul economiei am…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei in Guvernul Orban, a fost chemat la DNA in calitate de martor, in dosarul in care se investigheaza achiziții frauduloase facute de Romarm in timpul pandemiei de COVID.

Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie.

- Fostul prim ministru Ludovic Orban afirma, referindu-se la directorul Romarm, Gabriel Tutu, care este cercetat de DNA pentru luare de mita, ca nu l-a numit pe acesta, Tutu fiind numit in functie de catre actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, la acea vreme ministru al Economiei si Energiei.…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, spune ca, in perioada mandatului sau, a demarat procedurile de demitere a lui Gabriel Tutu din functia de director Romarm, acesta fiind „pus in functie de ministrul Energiei, Virgil Popescu”.

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca USR a incercat sa il schimbe pe Gabriel Țuțu de la șefia Romarm, care este implicat alaturi de Victor Pițurca in dosarul achiziției maștilor neconforme. Nasui arata ca s-a lovit de un adevarat zid in ceea ce il privește pe Gabriel Țuțu, asta…

Deputatul USR Claudiu Nasui a cerut, miercuri, coalitiei de guvernare sa creasca salariul minim net si nu pe cel brut, "care este doar o cifra contabila".