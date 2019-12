Stiri pe aceeasi tema

- Un martor la accidentul in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chițoiu susține ca automobilul conduse de acesta, un Audi, ar fi intrat pe contrasens și ar fi izbit frontal Dacia Logan in care se aflau trei persoane, informeaza G4Media.Fostul ministru Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE,…

