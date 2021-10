Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministru de interne, și-a lasat calitatea de ministru la poarta Congresului PNL, mai ales ca era sambata. Și tot pentru ca era weekend, Poliția și Jandarmeria au inceput verificarile cu privire la respectarea normelor sanitare la Congres abia luni, deși s-au primit 17 apeluri la 112, in…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a dezvaluit miercuri seara detalii despre comportamentul lui Florin Citu la varful executivului. „Aceste 8 luni sunt proba maturitatii noastre. In felul in care am fost tratati si la comportamentul premierului Citu, am trecut cu rabdarea de orice limita.…

- Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, i-a lasat un mesaj subtil succesorului sau. Liberalul Dan Vilceanu a primit o broșura intitulata „in memoriam Anghel Saligny”. Catalin Drula (USR PLUS) a postat, joi, pe pagina sa de Facebook, o fotografie in care apare biroul pe care l-a ocupat la Ministerul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca acțiunile premierul Florin Cițu din ultimele saptamani i-au scazut acestuia credibilitatea, astfel ca șansele lui de a deveni din nou președintele partidului au crescut. Orban crede ca indiferent daca Florin Cițu va mai fi sau nu premier la momentul Congresului,…

- Diana Tache a vorbit, miercuri, la DCNewsTV, despre ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, ministru plin la MAI și fost ministru al Transporturilor in guvernul Orban. Lucian Bode a devenit ministru interimar al Justiției, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion. …

- USR PLUS vrea sa negocieze cu PSD pentru a darama Guvernul Cițu, dar insista ca moțiunea sa fie a USR PLUS și susținuta de PSD, potrivit unor surse de pe scena politica. Decizia vine dupa ce, miercuri seara, premierul Florin Citu l-a sunat pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul de la Cotroceni…

- Fost ministru al Comunicațiilor in Afganistan, expert in IT si-a schimbat viața complet de cand și-a parasit țara pentru o viața mai buna și mai sigura. Sayed Sadaat, fost membru al guvernului de la Kabul este de un an de zile livrator de mancare pe bicicleta in orasul Leipzig, Germnaia, relateaza presa…