- Marea Britanie vrea sa fie un "bun vecin" al Uniunii Europene și ași propune un "parteneriat mai strans" cu blocul comunitar, a declarat noul ministru britanic de externe, David Lammy, potrivit Agerpres.

- Noul ministru de externe al Regatului Unit, David Lammy, s-a deplasat sambata in Germania pentru prima sa vizita in strainatate, la o zi dupa victoria zdrobitoare a laburistilor la alegerile legislative, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Noul ministru de externe al Regatului Unit, David Lammy, a mers sambata in Germania, aceasta fiind prima sa vizita in strainatate la o zi dupa victoria zdrobitoare a laburistilor la alegerile legislative.

- Noul prim-ministru britanic, Keir Starmer, a anuntat vineri, dupa victoria categorica a Partidului Laburist in alegerile parlamentare, componenta echipei sale ministeriale, in care Angela Rayner va fi vicepremier si Rachel Reeves ministru de finante, prima femeie in acest post, transmite Reuters.

- Liderul laburist britanic, Keir Starmer, a primit in mod oficial vineri de la regele Charles al III-lea misiunea de a forma noul guvern, in urma victoriei zdrobitoare a partidului sau in alegerile parlamentare de joi, transmite AFP.

- Laburiștii au caștigat alegerile generale in Marea Britanie. Partidul Laburist ar fi obținut 410 mandate in Parlamentul britanic, in timp ce conservatorii doar 131. Keir Starmer va fi prim-ministru.

- Liderul partidului britanic de extrema dreapta Reform UK, Nigel Farage, a declarat vineri seara la BBC ca Occidentul a provocat razboiul din Ucraina, prind „expansiunea NATO și UE spre est”. Afirmațiile sale au starnit indignare atat in randul conservatorilor cat si al laburistilor, consemneaza AFP,…

- Ministerul britanic de Externe a comunicat ca ministrul David Cameron a cazut victima unui farsor care l-a apelat video si a pretins ca este fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, informeaza Rador Radio Romania.